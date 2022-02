Strach z čínského režimu? Čeští sportovci mají svobodu projevu zaručenou, zní z ČOV

Svátek sportu. Pro mnohé největší událost, jakou si v životě vyzkoušejí. Přesto dění na olympijských hrách v Číně přináší i mnohé otazníky. V této souvislosti to může být i omezená svoboda projevu, s níž by měli být konfrontováni účastníci her. Mají se sportovci bát sdělit svůj názor? I na to přišla řeč ve čtvrtečním premiérovém dílu studia Ledový Peking na Sport.cz.

Mají účastníci her zakázáno mluvit o něčem jiném než o sportu? Video : Sport.cz

