Výkonný výbor MOV na nadcházejícím zasedání od 28. listopadu do 1. prosince rozhodne, se kterými zájemci povede cílená jednání. Kongres s výběrem hostitele je naplánovaný na léto těsně před hrami v Paříži, ale pokud by byl francouzský projekt ještě ve hře, hlasovat by se o něm ve Francii nesmělo. Pak by se musel konat mimořádný kongres jinde.