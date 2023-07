Mohl by obhajovat zlato, které úžasnou jízdou vybojoval v Tokiu. Jenže v cestě mu stojí (mimo jiné) Vít Přindiš, který je úřadujícím mistrem světa z německého Augsburgu. Oba se přitom potkávají skoro každý den, neboť spolu trénují v jedné skupině Jiřího Prskavce staršího.

V řadě kolektivů by tohle těžko mohlo fungovat. Řevnivost? Vyhrocený boj? Prskavec jen zakroutí hlavou. „Není to třaskavé. Ta spolupráce funguje velmi dobře, vzájemně se taháme nahoru,“ vypráví.

Přindiš přišel ke svému soupeři a kamarádovi do skupiny po minulé olympijské sezoně a společná příprava mu jde k duhu. Oba elitní Češi se letos prostřídali na první a druhé pozici světového žebříčku.

Jenže boj o olympijskou Paříž už začal. Předkvalifikací, která může s předstihem zajistit cestu do Francie slalomáři, jenž si letos připíše výjimečné výsledky. „Kdybychom já, nebo Vítek měli snovou druhou polovinu sezony, můžeme mít jistotu už letos,“ připomíná Prskavec.

Sám měl zatím snovou první polovinu sezony, když vyhrál Světový pohár v Praze i mistrovství Evropy v Krakově, tedy oba bodované závody. Pokud na mistrovství světa v Londýně skončí do čtvrtého místa, může si za rok balit kufry.

Jenže pokud chce mít své blízké ve Francii u sebe, nemůže čekat až do září. A tak jeho manželka Tereza už sháněla lístky. „Přihlásila se do loterie a zatím pořídila dva, snad bych ještě získal další,“ věří tatínek synů Jiřího a Marka.

„Navíc ve Francii, jak jsme malinko odstrčeni na předměstí Paříže, je i kemp, dalo by se stanovat vedle trati,“ ví. Ale připraven je i na variantu, že mu nominace unikne. „Buď tam pojedu závodit, nebo na dovolenou,“ usmívá se.

Existují ale i dva teoretické scénáře, jak by se mohli v Paříži představit v roli závodníků oba nejlepší kajakáři. Pokud by Přindiš dokázal ovládnout domácí kvalifikační boj a Prskavec uspěl mezi kanoisty. Do své nové kategorie totiž vstoupil skvěle, když získal medaili na SP v Augsburgu a na mistrovství Evropy skončil těsně pod stupni.