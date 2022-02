"Chodili jsme víc do branky. Hned v první třetině byly dvě tři akce, kdy kluci šli do gólmana a snažili se to prorvat do brány, ale bohužel se to nepovedlo," popisoval Eliáš v pořadu Ledový Peking, který každý den během olympiády vysílá Sport.cz.

Je to bolest českého hokeje současnosti, protože v sezoně ani jednou tým nedal víc jak dvě branky. A bídná efektivita trápí také juniorské výběry.

Ledový Peking: Patrik Eliáš hodnotí porážku s DányVideo : Sport.cz

"Koukáme se na dovednosti kluků v juniorských soutěží z jiných zemí a ti jsou úplně někde jinde. Nevím, jestli je to pracovitostí, tréninkem, výchovou. A i na seniorské úrovni teď v Pekingu, když tam nemáte špičku, která je v NHL, těm hráčům v kritických momentech - možná z přemíry snahy - puk uteče. Takže nám to zatím nelepí," řekl Eliáš, jenž v minulosti působil i u reprezentační dvacítky. "V šancích nám chybí klid a rozvaha."

Po utkání je jasné, že Česko už nevyhraje skupinu, která znamená přímý postup do čtvrtfinále. A mizivá šance je i na to, že by postoupilo jako nejlepší celek na druhém místě, tudíž bude muset s velkou pravděpodobností v úterý do předkola play off. "Nejsme hokejová velmoc, co jsme byli před patnácti dvaceti lety, kdy kluci vozili zlata z olympiády i mistrovství světa. Musíme být k sobě féroví a upřímní, že jsme na úrovni Švýcarska," podotkl Eliáš.

Nicméně legenda tuzemského hokeje a New Jersey Devils je před sobotním utkání proti ruskému výběru optimistou. Sok už skupinu vyhraje, ve dvou duelech ještě neinkasoval, přesto Eliáš míní: "Je to soupeř, který nám bude svědčit a bude to gólová show. Umíme na ně, je to dané historicky. Chuť a touha porazit je byla vždycky obrovská. Když budeme hrát trpělivě, tak udělají chyby."