David je naše týmová hvězda, samozřejmě že po něm soupeři možná trochu víc jdou. Ale nemyslím si, že by to bylo někým organizované. Na druhou stranu Davida neznám, možná to jsou věci (diskutování se soupeři), které ho při zápase nakopnou. I když je mimo led tichý, třeba to tak je. S Dánskem dohrál velké množství soubojů, ustál je. Dnes znovu.