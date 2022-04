Právě plán, jak po olympijských hrách využít sportoviště, patřil k oceňovaným prvkům kandidatury Ria. "Všechny olympijské stavby byly navrženy tak, aby se daly snadno rozebrat a část materiálu mohla být použita pro výstavbu veřejných škol. Je to první krok v provádění našeho plánu olympijského dědictví, který byl na několik let odložen," uvedl starosta Ria Eduardo Paes.

Transformační program byl u ledu za vlády starosty Marcela Crivelly, který řídil Rio v letech 2017 až 2021. Olympijský park byl opuštěný a v roce 2020 ho dokonce soud uzavřel, protože chátrající stavby vyhodnotil jako nebezpečné pro lidi. Když se Paes loni vrátil do funkce, prezentoval výstavbu infrastruktury jako jednu ze svých priorit. Dvaapadesátiletý politik byl jedním z mála lidí významně zapojených do organizace olympijských her, kteří vyvázli bez újmy z korupčního skandálu.