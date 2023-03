Začíná druhé kolo prodeje vstupenek na OH 2024 v Paříži

Začíná druhé kolo prodeje vstupenek na olympijské hry 2024 v Paříži. Do 20. dubna do 18:00 se mohu zájemci registrovat do loterie. Vylosovaní pak budou mít možnost kupovat vstupenky od 11. května. Prodávat se budou tentokrát jednotlivé lístky včetně těch atraktivních na finálové soutěže a slavnostní ceremoniály, informoval v tiskové zprávě Český olympijský výbor (ČOV).

Foto: Michal Osoba, Právo Ilustrační fotoFoto : Michal Osoba, Právo

Článek Příští letní olympiáda se uskuteční od 26. července do 11. srpna 2024. Vstupenky je možné zakoupit pouze prostřednictvím oficiálního webu organizátorů. Do slosování ve druhém kole budou zařazeni také zájemci z prvního kola, kteří nevyčerpali kvótu 30 vstupenek na osobu. Vylosovaným žadatelům budou od 9. května přicházet e-maily s informací o časovém oknu dlouhém 48 hodin, během kterého si budou moci zakoupit své vstupenky. Samotný prodej začne tedy 11. května. V první fázi se prodalo 3,25 milionu vstupenek na 600 různých soutěží, o které se podělili zájemci ze 158 zemí světa. Nejvíce lístků zůstalo ve Francii. "Nemáme přesné informace o prodeji v České republice, ale přihlásilo se nám dost fanoušků, kteří v první vlně uspěli. Věříme, že stejně tomu bude i ve druhé fázi. Je pro nás důležité, aby v Paříži 2024 podporovalo české sportovce co nejvíc našich fanoušků," uvedla Blanka Konečná z ČOV. K dispozici 1,5 milionu lístků Ve druhé fázi má být k dispozici 1,5 milionu lístků. Vedle samotných vstupenek mohou také zájemci o olympijské soutěže zakoupit balíčky s dalšími službami, jako jsou doprava, ubytování nebo doprovodné programy. Ty jsou v Česku k dispozici prostřednictvím cestovní kanceláře IBTravel, což je oficiální prodejce firmy OnLocation. "Opravdu doporučujeme všem nákup vstupenek pouze přes web organizátorů. A nákup balíčků jen prostřednictvím IBTravel nebo přes online platformu firmy OnLocation. To jsou jediné oficiální nabídky. Pokud si zájemci zakoupí lístky u neautorizovaného prodejce, může se stát, že vstupenky jim budou zneplatněny, protože jakýkoliv nelegální prodej je celosvětově monitorován," upozornila Konečná. Díky Paříži se letní olympijské hry po dvanácti letech vrátí do Evropy. Pak ji zase opustí a olympijské soutěže budou pro české fanoušky hodně vzdálené. V roce 2028 bude hostit letní olympiádu Los Angeles a o čtyři roky později Brisbane. Olympiáda Putin mu měl pomoct na trůn. Kdo je Thomas Bach, který teď mluví o návratu Rusů na OH?

