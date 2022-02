Když to tam Marek Hrivík dotlačil, skákal jsem na ledě tři metry do výšky. A když pak Paťo Rybár chytil poslední nájezd Američanů, hned jsem spěchal na led slavit.

Čím si vysvětlujete, že vám to v Pekingu tak pálí? Nikdo by se nemohl divit, kdyby se vám v 17 letech na takovém turnaji trochu rozklepaly ruce...

A já ani nečekal, že mi to vyjde. Někdy to zkouším a jsem rád, že teď se to povedlo. I když jsem pak trochu zatopil našemu obránci, dali jsme z toho gól. Mám sebevědomí, s úspěchy a góly roste. Věřím, že ještě mám v sobě něco víc, co můžu ukázat.