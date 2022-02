Ve čtvrtfinále proti Američanům šli sice Slováci po pátém gólu Slafkovského na turnaji do vedení, jenže Američané, kteří ve skupině neztratili ani bod, ještě do poloviny utkání skóre otočili.

„Nepochopil jsem to. Nevěděl jsem, že takové pravidlo existuje. Milionkrát se mi stalo, že jsem puk zastavil mimo brankoviště. Nechápu, proč to teď odpískali, když na druhé straně jejich gólman chytil puk, podržel ho, pak šel rozehrát a rozhodčí nepískali. Nevím, jestli nás chtěli zařezat, nebo co?! Naštěstí se pravda ukázala a ubránili jsme to," oddechl si Rybár.