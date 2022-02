Dala si tak předčasný dárek k sobotním 26. narozeninám. Za techniku měla devátou nejvyšší známku večera a byla šestou Evropankou v krátkém programu. "Je to úžasné. Doufala jsem, že bych v této sezoně mohla překonat 60 bodů, a dokázala jsem to dvakrát a ještě na olympiádě," radovala se. "Vůbec jsem nebyla nervózní. Poprvé v životě jsem si řekla: 'Prostě to udělej. Je to jednoduché, víš, jak to udělat, tak to můžeš jen udělat.' Bylo to pro mě jednoduché," pochvalovala si.