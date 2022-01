Možná trochu jo, ale tým jen prodává potenciál naznačený už jarní cestou z předkola až do semifinále play off. Svoje čísla nějak moc neřeším, i když jsou pěkná. Hlavně máme dobrou sezónu jako mužstvo, jedeme konzistentní výkony a s novým trenérem přišel i takový čerstvý vítr. Hodně vyhráváme, to se pak každý hokejista cítí dobře. Určitě je to příjemné a jsem rád.

Spíše šlo o to, abychom se poznali. Nikdy předtím jsme se osobně neviděli. Nastínil mi, jak by chtěl hrát, jak budou vypadat přesilovky, lajny. Normální debata mezi trenérem a hráčem o hokeji

Doufám, že nejsilnější olympijský moment kariéry přijde v Pekingu. Situace je taková, že se může asi stát úplně všechno. Někdo z kamarádů mi říkal, že není moc hokejistů, kteří byli na čtyřech olympiádách, ale to docením možná až později. Teď se snažím soustředit na to, co v Pekingu předvedu než na to, kolikátá moje účast pod pěti kruhy to bude.