Davidová měla 11. běžecký čas, jenže při střelbě to bylo hodně špatné. Dvě chyby přišly vleže, další dvě vstoje. „Všechny rány měla moc nahoře. Šlo o její chyby, kdy přejížděla terč," přiznal do televizní kamery asistent trenéra Jiří Holubec. „Vůbec nevím, co jsem udělala jinak. Nemůžu říct, že bych nějak přepálila tempo. Dala jsem si ale na trestném kole 600 metrů navíc, to se pak jede těžko," líčila Davidová a ulevilo se jí, že se naplnily prvotní obavy, zda se vůbec postaví na start stíhačky vyhrazené pro šedesátku nejlepších ze sprintu.