Peking (od našeho zpravodaje) - Záruba zároveň vysvětluje pravidla sublicence, kvůli kterým veřejnoprávní televize nemůže z her vysílat vše, co by si v ideálním případu představovala.

Jak máte nastavena pravidla při kolize sportů se zajímavou českou stopou?

Před startem her jsme věděli o šesti kolizích a mělo to zajímavý vývoj. Základním naším pravidlem je, že můžeme použít jen ČT sport. Nesmíme použít druhý program, tedy ČT2 nebo ČT3. Druhou věcí je, že nesmíme použít žádný další stream na webu nebo HbbTV, s výjimkou dvou medailových závodů či zápasů s českou účastí.

Což ale hokejový skupinový zápas Česko - Švýcarsko nebyl. Proč jste ho tedy nakonec na svých stránkách vysílat mohli?

Těsně před začátkem olympiády jsme znovu otevřeli jednání, jestli by se to přeci jen nedalo změnit při kolizích s hokejem. Věděli jsme, že to bude citlivé a věděli jsme, že dáme přednost biatlonu s ohledem na to, že hokejové zápasy ve skupině de facto o ničem nerozhodují. Zatímco biatlon je medailový závod, v němž jsou Češi v posledních letech někdy úspěšní, někdy méně, ale vždycky o to do určité fáze nějak bojují.

Takže se vám podařilo sjednat výjimku?

Myslím, že den po zahájení her ji náš výkonný ředitel Jiří Ponikelský vyjednal za nějaké jiné věci. Pro všech šest případů kolize máme výjimku, že smíme dát hokej na web na stream. Těšili jsme se, že to tím bude vyřešené. Jenže to jsme nevěděli, co se stane...

Pokud nestojíte o racionální argumenty, prosím nezahlcujte naše účty. Během ZOH opravdu nemůžu na všechno odpovědět, případně vysvětlit. Byť mám pocit, že mnozí o to vlastně ani nestojí, já to vždycky aspoň jednou zkusím- ale teď to opravdu nestíhám. Děkuju za pochopení. https://t.co/TtrXQbbzcs — Robert Záruba (@robertzaruba) February 12, 2022

Když jste v pátek hokej Česko - Švýcarsko přesouvali ve 13. minutě z ČT sport na web, vaše stránky nápor diváků nezvládly a zkolabovaly...

Foto: Milan Malíček, Právo Sportovní komentátor České televize Robert Záruba.Foto : Milan Malíček, Právo

Na začátku her na naše stránky zaútočil hackerský gang. Podrobnosti přesně neznám, ale vím, že tohle bylo první vysvětlení.

To ale nebyl případ hokeje se Švýcarskem.

To máte pravdu. Údajně, jak všichni lidi v jeden okamžik přepojovali na web, ten to prostě neutáhl. Nejsem ajťák, takže nerozumím tomu, jak přesně to funguje. Nejsme první, komu se to stalo. Samozřejmě to ale je velmi nepříjemné. Já to nedokážu ovlivnit, vyjednaná výjimka; za kterou jsme nic neplatili, ale máme protislužby; se tím úplně zdevastovala.

Foto: Matt Slocum, ČTK/AP David Krejčí se raduje se spoluhráči po gólu v nájezdech.Foto : Matt Slocum, ČTK/AP

Vysvětlete prosím, proč jste prostě z biatlonového sprintu nemohli přepnout na hokej, když Markéta Davidová pokazila už položku vleže?

V tu chvíli může některé diváky závod přestat zajímat, my z něj ale nemůžeme odejít, protože bychom tím porušili možnost pořad někdy zopakovat. Museli bychom z něj vytvořit novou premiéru a ta by se nám započítala do premiérového času 240 hodin na celou olympiádu.

Na kolik ho zatím máte zaplněný?

Určitě je to přes 230 hodin. Kdybychom z biatlonu přepnuli na hokej, taky by se klidně mohlo stát, že při prodlužování finále mužského hokeje bychom lidem řekli: „Promiňte, my už nemáme čas. Na shledanou". Musíme si šetřit rezervu na prodlužované zápasy play off a další věci, odklady různých sportů. Musíme mít nějaký polštář. Zároveň se snažíme vysílat 24 hodin denně a musíme ten program něčím zaplnit. Což jsou ty reprízy.

Foto: Kim Hong-ji, Reuters Zklamaná Markéta Davidová v cíli závodu na OH.Foto : Kim Hong-ji, Reuters

Jaké kroky následovaly, když vám v pátek web zkolaboval?

Po první třetině hokeje jsme se dohodli, že se po biatlonu co nejdřív vrátíme na třetí třetinu. Živě. Měli jsme štěstí, že v té druhé se nic zásadního nestalo. Pro jistotu a pro lidi, kteří chtějí mít celý zápas kompletní, jsme udělali další krok. Zdánlivě nelogický; tedy že jsme druhou třetinu zařadili za přímý přenos. Udělali jsme to proto, že jsme potřebovali dorovnat čas, ale i pro to, aby se diváci, kteří budou mít zájem, mohli podívat i na druhou třetinu a viděli tak celý zápas.

Absolutně ale nerozumím, proč jste v původním plánu chtěli po skončení biatlonu nejdřív reprízovat druhou třetinu? Vždyť diváci by ji, podle mě, rádi oželeli a radši by hned sledovali živě tu třetí.

Počkejte, ale přesně takhle jsme to udělali.

To sice ano, ale nebýt výpadku webu, jeli byste re-live od druhé třetiny.

Protože jsme nevěděli, jak dlouhý biatlon bude, kolik bude přihlášených závodnic. A nevěděli jsme, jak to bude se streamem. Kdyby fungoval a mohli bychom na něj diváky odkázat, určitě by to byl důvod ke zvážení udělat tzv. re-live a odvysílat to se zpožděním.

Už nejsme hokejová velmoc, říká EliášVideo : Sport.cz

Není nešťastné vysílat re-live, když ještě můžete jít do části zápasu živě?

Jasně, ale pak bychom přišli o možnost opakovat druhou třetinu. Kdyby se v ní cokoliv stalo, už bychom to nemohli nabídnout divákům, kteří se na hokej nemohli dívat v pracovní době a chtěli se na hokej podívat večer. Vím, že jich není většina, ale nějaké procento to je. Je to Sofiina volba. Vždycky zvažujeme, kde to přinese větší škodu. Říkali jsme si, že pokud máme ten stream, necháme to, jak to je.

Jste nyní schopni zajistit, že při případné další kolizi vám web znovu nespadne?

Já fakt nevím.

A neděsíte se, že stejný problém nastane znovu? A ne ve skupinovém zápase, ale v play off?

Teď máme kliku, že hokej Česko - Rusko s ničím nekoliduje. Uvidíme, kam budou nasazeny náš úterní kvalifikační zápas a středeční čtvrtfinále. To může být problém. Na druhou stranu je v těchto případech pravděpodobné, že bychom to otočili a šli s hokejem živě na ČT sport. A uvidíme, co půjde proti tomu.

Třeba zrovna v úterý pojede sjezd Ester Ledecká.

Ano a to ostatní se dá vysílat v přestávkách a ze záznamu. V zápasech, kdy už o něco půjde, hokej dostane přednost. Když to jen trošku půjde. Nebo bychom do něj aspoň vstoupili a obětovali hodiny premiérového času. Ještě bych ale chtěl zmínit jeden mýtus.

Jaký?

Představa lidí, že sledovanost hokeje výrazně vede nad biatlonem, není pravdivá. Nejsledovanějším sportem prvního olympijského týdne byl biatlon. Vím, že hokejových zápasů v tu dobu bylo méně, ale závod smíšených štafet měl průměrnou sledovanost 800 tisíc a hokej byl pod tím. Hokej se ale samozřejmě postupně dostane nad milion. Není ale pravda, že by ve sledovanosti drtil biatlon.

Není ale trochu mícháním jablek s hruškami srovnávat hokejové zápasy Euro Hockey Tour s biatlonovým Světovým pohárem? Z těchto čísel jste vycházeli při sestavování olympijského vysílání, ne?

Ale to nedělám! To není míchání jablek s hruškami! Světový pohár v biatlonu a Euro Hockey Tour jsou pro mě srovnatelné soutěže. Oboje nejsou vrcholy sezony, kterým je mistrovství světa. A srovnání Euro Hockey Tour a biatlonových svěťáků je úplné jasné.

Ve prospěch biatlonu?

Ve prospěch biatlonu. Pokud budeme srovnávat mistrovství světa, tam nad biatlonem zvítězí naše hokejové zápasy. To nepopírám. Není ale pravda, že by to rozdíly byly ohromující. Vůbec ne. A u olympiády musíme vzít v potaz, že jsme se jako České televize zavázali ukazovat české sportovce a v medailové fázi. A ať chceme, nebo ne, to se zrovna u biatlonu nedá dopředu predikovat. Nevíš, jestli se Markéta nezblázní, nezastřílí nádherně. Najednou bude medaile, my ji nebudeme vysílat a ocitneme se ve stejné situaci jako před čtyřmi lety v Pchjongčchangu, kdy jela Ester Ledecká Super-G.

A vy jste vysílali hokej Česko - Kanada...

A nepřerušili jsme ho. Ester Ledecká v té době ani jednou nebyla do desátého místa ve Světovém poháru a najednou vyhrála olympijský závod. Všichni nás kritizovali: „Jak to, že jste to nevysílali? Jak to, že jste to nevěděli?" No nevěděli jsme to. Byl to šok pro všechny. I s touhle zkušeností bychom teď udělali chybu, kdybychom závod, kde česká medaile není zas tak nepravděpodobná, nevysílali.

Znáte počet lidí, kteří se přesouvali v zápase Česko - Švýcarsko na váš web, že nápor nevydržel?