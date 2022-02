Chtěl senzační medaili, jel na plný plyn. Pád mě strašně mrzí, smutnil Zabystřan

Byl by asi jedním z nepřekvapivějších olympijských medailistů české historie. Přesto si za tímto cílem Jan Zabystřan šel. Sympaticky naplno a po hlavě. Jenže v kombinačním slalomu, do kterého šel z devátého místa po sjezdu, spadl a do cíle nedojel.

Foto: Denis Balibouse, Reuters Jan Zabystřan na trati olympijského závodu v kombinaci.Foto : Denis Balibouse, Reuters

Článek Peking (od našeho zpravodaje) - Kombinace je na ústupu ze své někdejší slávy a má nejistou budoucnost. Na startu v Jen-čchingu bylo 27 závodníků, dokončilo jich sedmnáct, z toho jen dvanáct se ztrátou do deseti sekund. A Zabystřan, který dokáže vyrovnaně zajet obě disciplíny, cítil šanci. „Po sjezdu to bylo rozjeté skvěle. A slalom byl postavený mně skoro na míru. Nechtěl jsem desáté místo s velkým odstupem. Jel jsem tak, abych měl medaili. Na plný plyn," vysvětloval své agresivní pojetí jízdy. Umístění v elitní šestce bylo ještě za prvním mezičasem určitě reálné. Foto: Luca Bruno, ČTK/AP Jan Zabystřan během sjezdu na ZOH v Pekingu.Foto : Luca Bruno, ČTK/AP „Ve slalomu si víc věřím a ztráta ze sjezdu nebyla velká. Jenže stačila setina a byl jsem na zemi, strašně mě to mrzí a omlouvám se lidem, kteří kvůli mně vstávali," hlásil čtyřiadvacetiletý Zabystřan. Na minulém světovém šampionátu v Cortině byl v kombinaci devátý, ale v přípravě na olympijskou sezonu ho výrazně zbrzdila zlomenina obratle po pádu na kole. Závodní slalom jel naposledy téměř před rokem. „Je to jiné než trénink. Ale tenhle slalom byl rychlý, seděl mi profil, i když tam bylo pár ledových ploten, na což jsem asi doplatil," zalitoval Zabystřan, jehož v Číně ještě čeká obří slalom, slalom i týmová soutěž. ZOH 2022 Rakouský lyžař Strolz kombinačním triumfem napodobil otce, Zabystřan vypadl

