Čína nepředpokládá, že bude varianta omikron představovat problém pro ZOH

Komentáře

RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Kauza Pelta? Pro Jablonec může mít fatální konec. Slovácko potřebovalo facku

Liga nabídla gólové hody. Během sobotních zápasů padlo jednadvacet branek, což je známka toho, že stojí za to se na utkání koukat. Jen škoda, že přišly v době, kdy se kvůli covidovým pravidlům omezuje počet fanoušků na stadionu. Když vidím, že do obchoďáků se může, směrem k fotbalu mě to mrzí, jelikož se to dá řešit i jinak. Ale nejsem expert na epidemiologii a asi to tak musí být. Senzací kola je podle mě kolaps Slovácka v Budějovicích. Dostalo před zápasem s Plzní facku, ukázalo, proč na titul ještě není mentálně asi připraveno a pokud chce ligu vyhrát, tohle si nesmí dovolit. Černý týden ukončila výhrou nad Libercem Sparta.