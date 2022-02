Čínské kuriozity: zadržený šéf české mise a sto milionů chybějících pand

Byla to po všech stránkách speciální olympiáda. Bez divácké veřejnosti, s přísnými covidovými opatřeními. Dva roky nemohl nikdo ze zahraničí nahlédnout do příprav her v Číně, která byla pro okolní svět fakticky uzavřená. Lyžařské soutěže se konaly v místech, kde ještě před pěti lety byly jen skály, a nikdo nemohl sjezdovky vyzkoušet. Za daných podmínek skončily hry organizátorským úspěchem.

Článek Peking (od našeho zpravodaje) - „Všichni byli překvapeni, byly to vlastně první hry připravené na dálku. Z hlediska atmosféry to samozřejmě nemělo nic společného s hrami, jaké známe z minulosti, ale jsme rádi, že se je za současné situace povedlo zorganizovat," přiznává šéf Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Ale o kuriozity v Pekingu a okolí nebyla nouze. „Na začátku nefungovala doprava, jízdní řády se měnily na poslední chvíli, byly ucpané záchody, občas jsem musel vzít do ruky šroubovák. To je běžný kolorit. Ale zadržení šéfa mise jsem zažil poprvé," usmívá se Martin Doktor, který v této roli pravidelně působí. ZOH 2022 Kamarád z ucpaného záchodu? Češi měli v Pekingu nechtěnou návštěvu Nechtěná premiéra ho potkala cestou do Jen-čchingu na sjezdařské soutěže. „Řidič zastavil na kontrole a mysleli si, že máme špatnou parkovačku. Hodinu jsem čekal, venku u auta ozbrojení policisté a závody jsem nestihl," popisuje už s úsměvem Doktor.panda Foto: Uncredited, ČTK/AP Olympiádu provázel nedostatek pand.Foto : Uncredited, ČTK/AP Kejval byl zase svědkem netradičního tématu na koordinačním mítinku se šéfem MOV Thomasem Bachem – chybějící pandy. Maskot her Ping Dwen Dwen byl totiž v dějišti her silně nedostatkovým zbožím. „Fronty na něj byly neskutečné, takové jsem viděl naposledy za socíku před Tuzexem," usmíval se Kejval. „Vždy vyhlásili čas, kdy se bude prodávat třicet pand, u obchodu se vytvořila fronta sportovců a doprovodu a čekali, jestli si každý může koupit jednu pandu," přitakával Doktor. „Když se pak Thomas Bach ptal, kolik jich chybí, tak mu řekli, že asi sto milionů, což mi přišlo z naší perspektivy až úsměvné," přiznal Kejval. ZOH 2022 Chmurná česká bilance: hůř bylo jednou. Chybí finance i infrastruktura

