"Švédové se bojí covidu, asi jako všichni tady. Modelové přípravné zápasy se hrají bez rozhodčích, bez časomíry, a kdyby covid nebyl, asi by do toho šli. Ale volal mi trenér Garpenlöv a omlouval se, že nám to sice slíbili, ale prostě mají celkově trable i uvnitř týmu. Neřekl mi jaké, ale že se kvůli tomu musí omluvit ze zápasu. Celkově ta atmosféra a situace pro ně není úplně ideální. Samozřejmě jsem musel jeho rozhodnutí respektovat," vysvětloval trenér české reprezentace Filip Pešán.