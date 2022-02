Určitě je to lepší než ve čtvrtek. A bude to krůček po krůčku ještě lepší.

Jsem hrozně spokojená, že jsme tu s týmem odvedli skvělou práci, mohla jsem tu závodit a bojovat o medaile ve dvou sportech a čtyřech disciplínách, to mi přijde naprosto unikátní. A ještě jsme vybojovali zlatou medaili, čtvrté a páté místo, to je pro mě úžasné a sjezd budu muset do příště ještě trochu vylepšit. A nejvíc budu vzpomínat na ty kopce, lyžařský i snowboardový. Je úžasné, co tu postavili za středisko a jsem moc ráda, že jsem tu mohla jet.

Řekla bych, že snowboardový závod se docela povedl, tam jsem předvedla, co jsem natrénovala. Nebyl dokonalý, byla tam spousta chyb, ale byl dost dobrý. Super-G mi přišlo taky dobré na to, že jsem měla dvojku a neměla tolik informací o trati. A na to, že jsem měla dva dny, abych se přehodila. Ve sjezdu jsem na některé pasáže pyšná, některé budu muset doladit. Stejně tak slalom, jestli ještě budou nějaké kombinace, a já doufám, že budou. Myslím, že je dobré, že jsme se posunuli tak daleko, že fanouškovská veřejnost očekává, že bych mohla bojovat o medaile i na lyžích, a není to tak, že by to bylo obrovské překvapení jako v Pchjongčchangu.