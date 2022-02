„Čekala jsem, že na tom bude Ester dobře, protože i po těch výpadcích, jaký postihl Shiffrinovou, která na tom není psychicky dobře, a informaci, že Petra Vlhová nebude startovat, jsem čekala, že ta nejlepší pětka padne. A to, že je nakonec čtvrtá, je sice trochu hořkosladké, ale zároveň je to krásný výsledek," chválila Pauláthová.

„Ve sjezdu se jí to bohužel úplně nepodařilo. Zaváhala někde ve třetí nebo čtvrté brance, trochu si tam podjela. Myslím, že ji to probudilo ve smyslu: ´Pozor, je tady zase sjezd. A není to sranda.´ Potom ale jela úplně neskutečnou jízdu. Vyvarovala se té chyby, co udělala ve sjezdu speciál. Jela krásnou, brutální jízdu, jak říkáme my lyžaři," pokračovala bývalá reprezentantka.