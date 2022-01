Nová přibyla k Ester Ledecké, Martině Dubovské, Barboře Novákové a Elese Sommerové. Závodit by měla ve sjezdu, superobřím slalomu a alpské kombinaci. "Nominací jsem byla zaskočena. Myslela jsem, že všechna volná místa už byla přerozdělena. O to větší radost mám z toho, že to nakonec vyšlo. Olympiáda je od dětství mým snem, je to pro mě odměna za všechnu tu dřinu. Chci tam ze sebe vydat to nejlepší, hlavním cílem je to, abych byla po závodě spokojena sama se sebou a se svými výkony. Bude to ohromná zkušenost, už se nemůžu dočkat, až to prožiju na vlastní kůži," uvedla v tiskové zprávě třiadvacetiletá závodnice.