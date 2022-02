Peking (od našeho zpravodaje) - „Těžko se mi to hodnotí, protože si myslím, že jsme určitě nebyli horší než Finové. Jenže oni na rozdíl od nás hráli v pěti dozadu. Snažili jsme se přes ně přejít od prvního střídání, snažili jsme se tlačit do brány. Měli jsme kopec šancí, tak to ale někdy bývá, že i když chceš, stejně to tam nepadne," prohlásil útočník Kristián Pospíšil.

Rozhodující moment utkání přišel v 16. minutě, kdy z dorážky uspěl Sakari Manninen. Pro útočníka Ufy šlo už o čtvrtý gól na turnaji, předešlé tři vstřelil v jeho úvodu právě proti Slovákům při výhře 6:2.

„Finové hráli chytře a jen čekali na naše chyby. My jim jich sice moc nenabídli, ale prostě nám chyběl gól," posteskl si Pospíšil, že finský brankář Harri Säteri pochytal všech osmadvacet slovenských střel.

Foto: Annegret Hilse, Reuters Finský brankář Harri Säteri vychytal Slováky.Foto : Annegret Hilse, Reuters

„Rozhodly zkušenosti a jedna dorážka. Finové jsou v současnosti opravdu nejlepší tým na světě. Není náhoda, že se na posledních dvou mistrovstvích světa vždy dostali do finále a teď jsou v něm i na olympiádě," chválil takticky vyspělý výkon Suomi forvard Libor Hudáček.

Slováci věřili, že proti Finům by si mohli pomoct přesilovkami, jenže stejně jako ve čtvrtfinále proti USA neměli možnost hrát jedinou.

Foto: David W Cerny, Reuters Zklamaný Michal Čajkovský po prohře v semifinále proti Finsku.Foto : David W Cerny, Reuters

„Asi jsem se na to měl vykašlat, ale po zápase jsem si trochu musel rýpnout do rozhodčích. Nemít za poslední dva zápasy jedinou přesilovku? To se mi v životě nestalo. Na takhle velkém turnaji nemít tak dlouho ani jednu přesilovku? Nechci se na to vymlouvat, ale je to k zamyšlení," kroutil hlavou Pospíšil.

Na výkon týmu byl ale hrdý. Finové se definitivně mohli uklidnit až 39 vteřin před koncem základní hrací doby, když Pesonen dovezl puk do odkryté branky při slovenské hře bez gólmana Rybára.

Foto: David W Cerny, Reuters Zklamaný slovenský hokejista Peter Čerešňák. Za ním oslavuje Fin Harri Pesonen v olympijském semifinále gól na 2:0.Foto : David W Cerny, Reuters

„Prožíváme teď obrovský smutek, protože jsme všichni cítili, že šance na postup do finále byla velká. Dali jsme do hry srdce a všechno, co je v takových zápasech potřeba. Nemáme se ale za co stydět," řekl Pospíšil s tím, že na výsledkově nevydařené semifinále teď musejí Slováci rychle zapomenout.