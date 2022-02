PEKING (Od našeho zpravodaje) - „Ještě před zahájením jsme odjeli čtyři jízdy, od té doby máme od ježdění volno," vyprávěl pilot Dominik Dvořák. Zahálka ovšem nehrozila, ke slovu přišla suchá příprava včetně tréninku naskakování do statického bobu. „To je hlavně pro kluky brzdaře, aby se složili co nejrychleji. Jinak jsme klasicky v posilovně, běháme, skáčeme. Ale už je to spíš udržovačka, v tuhle chvíli už se nic dohnat nedá," líčil devětadvacetiletý závodník.

Dvořák v korytu zatím pilotoval jen dvojbob, v němž na hrách pojede s Jakubem Noskem, čtyřbob na dráhu nepustil drobný technický problém. „Když jsme ho vytáhli, tak jsme našli malinkou závadu. Guma, která vrací přední kudly do nulové pozice, byla zachycená o spodek, a jak bylo kargo týden na cestě, tak se vytahala. Náhradník Jáchym Procházka přivezl novou, už je to vyměněné a v pohodě," hlásil šéf posádky, kterou ve čtyřbobu doplňují ještě Jan Šindelář a Dominik Záleský.

Jinak přeprava bobů proběhla na rozdíl od návratu z podzimní generálky v Jen-čchingu, kdy kargo mnoha posádek zadrželi čínští celníci a zabavili v bednách uložený materiál používaný na opravy, bez problémů. „Raději jsme poslali samotné boby a veškerý materiál jsme brali s sebou do letadla. Co je ale vtipné, že jsme ty zabavené věci našli tady odložené v krabicích. Myslel jsem, že to jsou zabalené saně a najednou koukám, naše věci - flexa, fukárek prodlužovačka a podobně. Sice už jsem si dávno koupil nářadí nové, ale stejně jsem byl nadšený. Byl to takový moment štěstí," culil se Dvořák.

Foto: Viesturs Lacis/Sport Invest Dominik Dvořák pilotuje český dvojbob.Foto : Viesturs Lacis/Sport Invest

A na rozdíl od podzimu už také není důvod ke stížnostem na úroveň zabezpečení. „Samozřejmě co se týká restrikcí a opatření, tak je to jiná olympiáda. Ale s tím nic neuděláme. Jinak jsou to hry se vším všudy a zázemí, jídelna, pokoje, to všecko je v pohodě," pochvaloval si Dvořák.

Jak ale přiznal, dny na hrách už jsou pro celý tým pořádně dlouhé. „Trénink stihneme za půl dne. Tak jsme se byli podívat na Honzu Zabystřana při super-G a na smíšené štafetě biatlonistů. Mysleli jsme, že bude návštěva jiných sportů striktně zakázaná, ale když se to dopředu domluví, tak to jde. Samozřejmě jsme tu ale hlavně kvůli našim závodům a už se nemůžu dočkat, až se to naostro spustí," dodal český pilot.