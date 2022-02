Co tady v Praze vůbec děláte? Očekával bych vás ještě spíš v Číně...

Vracím se do Kanady a Spojených států, kam jedu podpořit mladé talenty, které mám na starost a kteří mají v Severní Americe závody. Takže jsem musel opustit Čínu dříve, zastavil jsem se v Praze, podpořil Ester u televize v závodu super-G a teď letím zpět do Spojených států.

Co jste říkal na dnešní výkon Ester v super-G?

Byla to zábava, vstát a podpořit Ester jako fanoušek, a ne jako trenér. S číslem 2 je to v super-G extrémně náročné a ona zajela výborně, navíc na trati, kde předtím nikdo nejel. A po dvou dnech tréninku, opravdu klobouk dolů, a to navíc zmínila, že se cítila stále trochu více snowboardově, takže věřím, že lepší nastavení na lyže ještě přijde.