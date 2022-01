Experti: Klimatická změna ohrožuje budoucnost zimních olympijských her

Klimatická změna ohrožuje budoucnost sportů na sněhu a zimních olympiád. Krátce před zahájením her v Pekingu na to upozornili experti z univerzity v britském Loughborough a skupiny Chraňte naše zimy. Snižuje se podle nich počet míst, kde jsou klimatické podmínky vhodné na pořádání zimních olympijských her.

Foto: Ng Han Guan, ČTK/AP Na olympijské hry v Pekingu je vše připraveno (ilustrační foto)Foto : Ng Han Guan, ČTK/AP

