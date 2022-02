Jágr by se vůbec nedivil, kdyby Češi hráli v Pekingu o zlato

„Docela mě mrzí, že nejeli hráči z NHL, ten turnaj by byl o hodně zajímavější a podle mého názoru i hezčí. Na druhou stranu si myslím, že díky tomu máme jako Česko daleko větší šanci uspět. A vůbec bych se nedivil, kdybychom hráli zápas o zlato. Věřím, že ten úspěch může přijít," tvrdí Jágr, podle nějž národní tým hraje v Pekingu zápas od zápasu lépe. „V jednom utkání vyřazovací části se může stát cokoli, i když proti nám stojí ten papírově nejsilnější favorit. Poznali jsme to i my v Naganu," uvažuje.