Fotogalerie +7

"Švýcarsko jsem před turnajem považoval za jednoho z kandidátů na medaili a doufám, že z nich ty kandidáty neuděláme," uvedl trenér Filip Pešán po pondělním tréninku. "Velmi vážně se připravíme na válku a věřím, že budeme na konci vítězi," přál si kouč, který působí na střídačce národního týmu druhou sezonu. Loni se mu vrcholná akce nepovedla, Češi prohráli již v čtvrtfinále mistrovství světa s Finskem 0:1.

Ve skupině zajistil českým hokejistům vedení nad Švýcary gól Jiřího Smejkala, na který odpověděl v přesilové hře Gaetan Haas. V nájezdech se poté prosadil jen David Krejčí, gólman Šimon Hrubec si poradil se všemi pěti pokusy soupeřů.

"Nemyslím si, že to bude hrát roli. Bude to úplně jiné. Bude to svázanější. Je to v podstatě sedmý zápas v play off. Vyhraješ, jdeš dál. Prohraješ a končíš. Ať chceš, nebo ne, musí to být v něčem svázanější. Bude tam na obou stranách strach udělat chybu, ze začátku se bude hrát víc na jistotu," očekává Hrubec.

Předpokládaná sestava: Hrubec - Mozík, Šulák, Kundrátek, Jeřábek, Klok, Knot, Sklenička - Hyka, Krejčí, Sedlák - Sobotka (Lenc), Jan Kovář, Červenka - Řepík, M. Špaček, M. Stránský - H. Zohorna, T. Zohorna, Smejkal.

Velké zkušenosti se švýcarským hokejem má útočník Roman Červenka, který v tamní lize působí od roku 2016 a aktuálně je nejproduktivnějším hráčem soutěže.

"Švýcarsko má větší kvalitu, než zatím ukázalo, než kolik posbíralo bodů. Teď se všechno maže, začíná se od začátku, což je nepříjemné. Ale nic to nemění na tom, že si věříme," řekl kapitán českého mužstva. Nepředpokládá, že by jeden tým dokázal soupeře překvapit nebo zaskočit. "Hrajeme docela podobnými styly. Máme videa, vidíme zápasy. Může to být zápas o tom, kdo to bude chtít víc," uvedl útočník Rapperswilu.

Užijme si ještě jednou tu radost s @narodnitym 😍 🇨🇿 🇨🇿 🇨🇿 pic.twitter.com/BC5EpOXmsQ — Český olympijský tým (@olympijskytym) February 12, 2022

Český tým by měl do utkání nastoupit ve stejně sestavě jako proti Rusku, které porazil 6:5 v prodloužení. V pondělí ale netrénoval Vladimír Sobotka, který se necítil dobře. Kouč Pešán však věří, že v úterý bude připraven. V případě, že by zkušený útočník nebyl fit, nahradil by jej Radan Lenc, jenž proti sborné plnil roli třináctého útočníka.