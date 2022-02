Česko - Švýcarsko 2:4 Konec! Čeští hokejisté padli se Švýcary a poprvé v historii si nezahrají čtvrtfinále

Do Pekingu odletěli s cílem konečně prolomit prokletí a konečně zase odvézt medaili z velké akce. Jenže čeští hokejisté skončili už před branami čtvrtfinále. To se jim na olympijských hrách nebo mistrovství světa ještě nestalo. Národní tým šel sice proti Švýcarsku do vedení, ale soupeř skóre otočil už v první třetině během třinácti sekund. Češi museli stahovat až tříbrankové manko, což se jim nepovedlo a padli 2:4.

Foto: Bruce Bennett, Reuters Šimon Hrubec dostává gól v utkání proti ŠvýcarskuFoto : Bruce Bennett, Reuters

Článek Fotogalerie +13 Češi nasadili do zápasu předkola play off stejnou sestavu jako do vítězné přestřelky Ruskem. Ve druhém útoku tak naskočil i Vladimír Sobotka, který překonal střevní potíže. Švýcaři proházeli formace a oproti úvodnímu vzájemnému utkání nastoupil i Denis Malgin, nejproduktivnější domácí hráč švýcarské ligy. Na první střelu na branku čekal národní tým přes šest minut, vypracoval si však úvodní šanci. Libor Šulák nahodil puk od modré čáry a projíždějící Killian Mottet tečoval kotouč do protipohybu brankáře Genoniho, ale těsně vedle branky. Češi se poté prosadili, avšak gólová radost jim vydržela jen pár sekund. Lukáš Sedlák obkroužil branku, Krejčí dloubl do kotouče, který Genonimu propadl za beton. Sedlák poté doklepl puk do sítě, ovšem to až po odpískání rozhodčího, jenž ztratil kotouč z dohledu. Branka tak nemohla platit. Foto: Brian Snyder, Reuters Veliká šance Švýcarů v zápase proti českému týmuFoto : Brian Snyder, Reuters Hra se poté vyrovnala, Švýcaři výborně bránili střední pásmo a sami se několikrát usadili v útočné třetině. A tak byla o to překvapivější úvodní trefa české reprezentace. Knot přihrál na modrou čáru Lukáši Klokovi, jehož nepříliš tvrdé, ale zato přesné nahození zapadlo přesně nad Genoniho beton k levé tyčce. Švýcarský gólman kvůli clonícímu Kovářovi nic neviděl. Hráči ze země helvétského kříže mohli hned odpovědět. Přečíslení dvou proti jednomu ale uhasil dobře postavený Kundrátek. Zbytečný útočný faul Jana Kováře už však Švýcarsko potrestalo. Corviho přihrávku tečoval Thürkauf jen do tyče, ale kotouč ještě vrátil do brankoviště, kde dorážel úplně osamocený Andres Ambühl. Foto: Annegret Hilse, Reuters Česká radost po gólu Lukáše Kloka.Foto : Annegret Hilse, Reuters O třináct sekund později bylo ještě hůř. Hollensteinovu střelu srazil Klok pouze k Mottetovi, který bekhendem dloubl kotouč kolem nepozorného Knota a vyrážečky Šimona Hrubce. Rázem tak Švýcarsko vedlo 2:1 a mohlo přidat další gól. Müller dostal nabito na levý kruh, Hrubec jeho střelu neudržel, avšak soupeř se k dorážce nedostal. Češi šance neproměnili Do druhé třetiny vstoupili čeští hokejisté aktivně. V přesilové hře si Červenka vyjel před branku na přihrávku Kováře, puk ovšem tečoval mimo tři tyče. Vzápětí už při hře pět na pět Smejkal po Klokově střele z úhlu netrefil odkrytou branku. Naopak Švýcaři využili i svou druhou početní výhodu. Malgin se opřel do kotouče na levém kruhu a dělovkou z první zamířil přesně pod horní tyčku. Nebezpečí přinesla i třetí švýcarská přesilovka, podruhé v krátkém sledu se nechal za podrážení vyloučit Jeřábek. Foto: Annegret Hilse, Reuters David Krejčí v zápase proti ŠvýcarskuFoto : Annegret Hilse, Reuters Hrubec však odolal a betonem vyrazil Herzogovu dorážku zblízka. Nepříjemností pro Čechy bylo, že přišli o Sobotku, který při tomto oslabení nohou zablokoval tvrdou ránu z pravé strany, odkulhal na střídačku a utkání nedohrál. Národní tým v prostřední části přestřílel soupeře 16:5. V závěru přidal na aktivitě, ale snížení se nedočkal. Největší šanci měl Jiří Smejkal, který u levého mantinelu obral o kotouč padajícího Müllera. Z úhlu se natlačil před branku, ale ani natřikrát neprocpal puk za Genoniho beton. Genoni byl bezchybný Čtvrtá česká formace měla velkou šanci i na začátku třetí třetiny. Po Smejkalově sražené ráně doráželi Tomáš i Hynek Zohornové, ale skvěle chytajícího Genoniho nepřekonali ani oni. Česko se poté těžko dostávalo ke střelám. Švýcaři skvěle bruslili, sráželi střely a výborně napadali. A když měli splněné povinnosti v defenzivě, vyrazili do nebezpečných brejků. Foto: Brian Snyder, Reuters Lukáš Klok se postaral o první branku utkání v zápase se ŠvýcarskemFoto : Brian Snyder, Reuters Přečíslení dokonce tří proti jednomu zakončoval z druhé vlny Bertchy, který i kvůli tísni vracejícího se Tomáše Zohorny minul poloprázdnou branku. Při další protiakci pálil z mezikruží Malgin do Hrubcova ramene. Na druhé straně při ojedinělé české příležitosti pálil zápěstím z dobré pozice Matěj Stránský, ale Genoni pokryl jeho pokus. Do další šance se přes skvělou švýcarskou defenzivu národní tým nedostal. Poslední české naděje vyhasly pět minut před koncem. Šimon Hrubec inkasoval z osmnácté střely už počtvrté. Raphael Diaz napálil od pravého mantinelu kotouč přesně ke vzdálenější tyčce, Hrubec se jen ohlédl. Foto: Annegret Hilse, Reuters Švýcaři se radují z brankyFoto : Annegret Hilse, Reuters Národní tým neměl co ztratit a čtyři a půl minuty sáhl ke hře bez gólmana. Vzápětí navíc získal možnost přesilové hry, kterou rychle využil. Krejčí pěknou žabičkou zpoza branky našel osamoceného Romana Červenku, jenž překonal přesunujícího se Genoniho ranou pod horní tyč. Při dlouhé hře bez brankáře už ale další gól nepadl. Čeští hokejisté i přes střeleckou převahu 33:18 prohráli se Švýcarskem 2:4. Na olympijském turnaji tak skončí na 9. nebo 10. místě, o čemž rozhodne odpolední zápas Kanady s Čínou. Hokej na ZOH: Program a výsledky olympijského turnaje v Pekingu >>> XXIV. zimní olympijské hry v Pekingu. Hokej - muži: Předkolo play off: ČR - Švýcarsko 2:4 (1:2, 0:1, 1:1) Branky a nahrávky: 11. Klok (Knot, Červenka), 56. Červenka (Krejčí, Jan Kovář) - 15. Ambühl (Thürkauf, Corvi), 16. Mottet (Hollenstein, Diaz), 30. Malgin (Alatalo, Andrighetto), 55. Diaz (Andrighetto, Herzog). Rozhodčí: Gofman (Rus.), Kaukokari (Fin.) - Lundgren, Malmqvist (oba Švéd.). Vyloučení: 3:2. Využití: 1:2. Diváci: 990. ČR: Hrubec - Mozík, Šulák, Kundrátek, Jeřábek, Klok, Knot, od 21. navíc Sklenička - Hyka, Krejčí, Sedlák - Sobotka, Jan Kovář, Červenka - Řepík, M. Špaček, M. Stránský - H. Zohorna, T. Zohorna, Smejkal, od 33. navíc Lenc. Trenér: Filip Pešán. Švýcarsko: Genoni - Diaz, Müller, Weber, Loeffel, Fora, Frick, Alatalo - Moser, Haas, Hofmann - Andrighetto, Malgin, Herzog - Thürkauf, Ambühl, Corvi - Vermin, Mottet, Bertschy - Hollenstein. Trenér: Patrick Fischer. ZOH 2022 Ledový Peking. Čeští bobisté v akci. Jaké jsou šance Ledecké a hokejového nároďáku?

