V české skupině B hrají od 14:10 Švýcaři s Dány. Hráči Helvétského kříže sehráli houževnatý zápas s výběrem Ruska, kterému nakonec podlehli jen 0:1. I s Čechy to byla hodně vyrovnaná bitva, kterou rozhodly až nájezdy, ve kterých se proti bezchybnému Hrubcovi neprosadil ani jeden ze švýcarských exekutorů. Dánsko proti Rusům na senzační výhru nad Českem nenavázalo. Dlouho však za stavu 0:1 drželo naději na vyrovnání. To nakonec nepřišlo a Rusové zápas rozhodli gólem do prázdné 6 vteřin před koncem.