Do souboje celků, které zvládly vítězně úvodní duely, nastoupil v dánském brankovišti Dichow místo Dahma, jenž trápil české střelce a vychytal výhru 2:1. A nevedl si o nic hůře, v úvodním dějství zůstal neprůstřelný. Také díky tomu, že pomalu se rozjíždějící Rusové na něho vyslali do přestávky pouze šest přesných střel a neuspěli ani v jediné přesilovce, která se jim naskytla.

Od druhé třetiny už to bylo o něčem jiném. Sborná ji vyhrála na střely mezi tyčky drtivým poměrem 18:5 a Dichow se měl co ohánět. Hned zkraje se Dánové opět provinili proti pravidlům a jejich brankář musel vytáhnout výborný zákrok proti Slepyševově ráně. Vniveč přišla vzápětí i další početní výhoda Rusů.

Ve 29. minutě už se ale favorit dočkal. Tísněný Karnauchov se před brankovištěm dostal k dorážce, jeho první pokus ještě dokázal Dichow zastavit betonem, ale na opakovanou ránu už dosáhnout nemohl. Dánové měli velkou šanci na vyrovnání ve 35. minutě, kdy Rusům pláchl Nicklas Jensen, blafákem do forhendu však Fedotova nepřelstil a skóre se i proto do druhé pauzy nezměnilo.

Po třech minutách třetí části se vytáhl znovu Dichow, když vychytal Guseva. Dánové pak zatápěli soupeři při jediné početní výhodě, k níž se za celý duel dostali. S blížícím se závěrem hrací doby měl velkou možnost poslat zápas do prodloužení Madsen, ale místo toho definitivně rozhodl při dánské power play Semjonov.

Švédští hokejisté vyhráli nad Slovenskem 4:1 a jsou po dvou zápasech v základní skupině C stoprocentně úspěšní. V neděli je čeká souboj o první místo a přímý postup do čtvrtfinále v severském derby proti Finsku. Slovensko ani napodruhé nebodovalo a bude hrát také za dva dny o lepší nasazení do osmifinále proti Lotyšsku.