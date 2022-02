Puk tlačila očima, ale rozhodly milimetry. Obrovské zklamání, hlesla Peslarová

Peking (od našeho zpravodaje) - Mrzí takový gól o to víc?

Myslela jsem si, že puk mám. Jen jsem se pro jistotu otočila, protože Japonka koukala, a puk bohužel klouzal za čáru. Bohužel už jsem na něj nedosáhla, tak jsem se ho snažila zastavit očima. Zanadávala jsem si pak, ale to už nepomůže. Věřila jsem, že naše holky taky promění.

Jenže to se nestalo...

My při nájezdech zbytečně děláme kličky, i když víme, že to na jejich gólmanku neplatí. No tak je přece nemůžeme dělat! Ale já góly nedám, neovlivním, jestli naše holky promění nájezd. Já je bohužel zase nepomohla chytit.