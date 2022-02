Slafkovský: Tohle si budu pamatovat do konce života! Góly bych tu dával i z bufetu při čekání na hotdog

Peking (od našeho zpravodaje) - Bylo by překvapení, kdyby forvard TPS Turku nebyl zvolen nejužitečnějším hráčem turnaje.

Souhlasíte, že ten nejlepší výkon jste si schovali na zápas o bronz?

Když chcete získat medaili, musíte poslední zápas v turnaji vyhrát. Jsem strašně šťastný, že se nám to povedlo. Budu si to pamatovat do konce života.

A vy jste k bronzu pomohl dvěma góly, celkem jste jich na turnaji nasázel sedm!

Řekl bych to jednoduše: Když mám to štěstí, spadne to tam i z bufetu. Dneska jsem stál někde v řadě na hotdog a stejně z toho byl gól.

Rád byste kromě tabulky střelců vyhrál i cenu pro nejužitečnějšího hráče turnaje (MVP)?

Bylo by to jen plus, o ceně MVP to ale pro mě není. Je to o téhle medaili. MVP si za měsíc nebude nikdo pamatovat, ale medaili si budou lidi na Slovensku pamatovat věky.

Foto: Brian Snyder, Reuters Sloveská radost.Foto : Brian Snyder, Reuters

V čem byla největší síla týmu?

Že jsme se odrazili z prvních dvou proher. Začali jsme pak hrát skvěle. Řekli jsme si, co chceme, co musíme dělat líp. Odrazili jsme se. I když jsme prohráli semifinále, věřili jsme, že medaili dovezeme domů. A máme ji!

Je takový úspěch motivací do další kariéry?

Určitě, není to motivace jenom pro mě, ale i pro ostatní mladé hokejisty, kteří jsou na Slovensku a třeba teď přemýšlejí, jestli chtějí hrát hokej. Věřím, že hodně mladých kluků i holek se rozhodne pro hokej a budeme mít velkou základnu.

Na Slovensku teď jste suverénně nejpopulárnějším hokejistou. Lidi o vás mluví víc než o hvězdách NHL Tatarovi se Sekerou...