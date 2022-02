Hlavně ta výhra! My už jsme ji potřebovali jako sůl. Ten první zápas, sami jste to viděli... Hráli jsme dobře, měli jsme šance, jen nepadly góly. Teď jsme na to navázali, i když to byl jiný zápas, všichni si o dost víc věřili. Byl to pěkný hokej se sladkou třešničkou na konci.