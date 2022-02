Zdeněk Orct studoval střelce Švýcarů i to, jak chytá jejich brankář Genoni. Naši hráči měli dobrý skauting a slyšeli jednu informaci, že dostává od praváků góly pod lapačku. David se s tím svým velkým jménem na zádech sebral a hned v první sérii to využil. Bylo fajn, že se Zdeňkova práce vyplatila.

Roman Červenka. Ten by to případně rozhodl.

Je to velká úleva. I když jsme zápasy nehráli úplně špatně, prohrávat je ubíjející - jak pro hráče, tak trenéry. V týmu byla taková napjatá atmosféra. Cítíme tlak na vítězství a jsem moc rád, že se nám to povedlo. Doufám, že jsme nastartovali jinou sérii.

Tak bych to úplně neřekl. Měli jsme úplně jiného soupeře než v prvním zápase. Švýcaři dobře bruslili a byli hodně agresivní. Každopádně jsme byli rovnocenným partnerem velmi silnému soupeři. Ve hře nastaly nabuzující prvky jako bitka Vládi Sobotky, dohrané souboje, zblokované střely. Jak to bylo vyštengrované Švýcarskem, i naši hráči se do ráže dostali víc než v zápase s Dánskem, které hrálo tichý sumo hokej.

Musíme dostat puk do brankoviště a bylo dnes vidět na gólu Smejkala, že když se hráči cpou do branky, tak nějaká dorážka může přijít. Tyhle špinavé góly mi v naší hře trošku chybí. Každá střela, která proletí do toho chumlu může být nebezpečná. Proto budu apelovat na hráče, abych takových střel bylo víc. Před koncem tam měl Tomáš Hyka prázdnou branku, to jsou přesně ty situace. Tohle musíme praktikovat i v sobotu proti Rusku.