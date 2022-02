„Myslela jsem, že jsem na takové úrovni, že se mi tohle stávat nebude. Ale evidentně se mi to stává furt," vyčítala si a za cílem doufala, že se vůbec probojuje do stíhačky pro šedesát nejlepších. To se jí s přehledem povedlo, ale pozice pro nedělní závod to není nikterak komfortní.