„V těch podmínkách by to bylo spíš o doufání v zázrak než v hmatatelný výsledek. Nechtěl jsem riskovat Michalovo zdraví. I když ho to po informaci o zkrácení tratě mrzelo a musel se jít proběhnout, aby to rozdýchal," poznamenal kouč mužské reprezentace Vasil Husák.