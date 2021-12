Jamajka má naději na prvního sjezdaře pod pěti kruhy, lyžovat začal na dovolené

Lyžařskou vášeň zažehla v Alexanderovi dovolená v Kanadě. "Šel jsem lyžovat sám, bez instruktora. Vybral si zelenou sjezdovku (nejsnazší) a během jízdy jsem skončil asi sedmadvacetkrát na zemi. Jezdil jsem pak pořád dokola a na konci toho prvního dne jsem to zvládl asi se sedmi pády. Bral jsem to jako pokrok. Stala se z toho pro mě posedlost," řekl jamajský závodník agentuře AFP. Za poslední dva roky prý strávil na lyžích dohromady přes 450 dní.

"Vzal mě stranou a říkal: Benji, řeknu ti, co vidím. Tvoje technika je naprosto otřesná, nikdy jsem nic horšího neviděl. Ale říkals, že jsi lyžoval jen 25 dní a měl jsi jen dvě lekce. Samozřejmě, že se to nenaučíš jen osmózou, ale nikdy nedokážu pochopit to, jak se mnou držíš krok. Jsi naprostý šílenec, nemáš strach. Když se nebojíte, máte napůl vyhráno. Pomohl mi pochopit, že když se tomu budu skutečně věnoval, můžu se tomu přiblížit. Od té doby je to pro mě mise téměř na plný úvazek," líčil v rozhovoru s BBC.