Peking (od našeho zpravodaje) - To potvrdil i vedoucí gól českého týmu, kdy střela Jiřího Smejkala zamířila do branky od brusle švýcarského hráče. „Ani po pravdě nevím, jak to bylo. Clonil jsem střelu, pak plácl do odraženého puku. Super, že to tam spadlo," culil se po svém debutu na turnaji český forvard, který naskočil do čtvrté formace bratrů Zohornových místo Michaela Frolíka.

Češi dosud dali ve dvou utkáních ze hry jen dvě branky a už tuší, že na gól bude třeba daleko víc fyzické práce. „Střely jsou, jenže gólmani soupeře je všechny vidí a na téhle úrovni je pochytají. My nemáme hráče před bránou. A pokud je tam mít nebudeme, nemáme moc velkou šanci gól dát," přemítal Vladimír Sobotka. „Je to o důrazu. A řekl bych, že branky tady budou z 90 procent padat takhle kolem brankoviště. Jak je to malé a všichni hrají dobře z obrany, tak tam okýnka nejsou," souhlasil Smejkal.

Foto: Matt Slocum, ČTK/AP Konečně! Češi v letošní sezoně poprvé v zápase skórovali jako první.Foto : Matt Slocum, ČTK/AP

To potvrzuje i statistika sobotního soupeře českých hokejistů, týmu Ruska. „Viděl jsem, že hráli 1:0 a 2:0. Týmy dobře brání a bude se asi rozhodovat v nerovnovážných situacích, třeba si pomůžeme přesilovkou," podotkl Smejkal. „Tahle výhra byla důležitá. Můžeme jít s čistou hlavou do dalšího zápasu. Kdybychom prohráli, ztěžkly by nám nohy a hůř by se regenerovalo," dodal Sobotka.