„O olympijské medaili jsem snila odmala," přiznala. Přitom po polovině závodu by na ni vsadil málokdo, však na vedoucí Němku Lenu Dürrovou ztrácela 72 setin, stejně jako v obřím slalomu se ztěžka prala s podmínkami a specifickým sněhem.

„Bylo docela náročné zůstat v klidu a soustředit se na lyžování," přiznávala. „Já měla velkou podporu od týmu, věřili mi. Pořád mi mezi oběma jízdami opakovali: Jsi silná, užij si to a soustřeď se na lyžování," popisovala Vlhová.

Zejména skvělou spodní pasáží se dostala před všechny soupeřky. „Má neskutečné závěry a trenér asi věděl, jak to má postavit," popisovala česká slalomářka se slovenskými kořeny Martina Dubovská, kterou titul Vlhové potěšil.

A Shiffrinová? Čtyřnásobná mistryně světa ve slalomu působila bezradně. „Na startu jsem se cítila psychicky silná a najednou jsem byla mimo trať. Asi jsem šla až za hranu," krčila rameny. Není zvyklá, aby ve dvou závodech za sebou projela jen pět branek. „Konec světa to není, ale vím, že jsem zklamala sebe i spoustu dalších lidí," zalitovala.

A co dál? Shiffrinová patří k favoritkám v každé disciplíně, do níž nastoupí. „Ale na slalom a obří slalom jsem se soustředila nejvíc a teď ta práce přišla vniveč. Nikdy jsem nebyla v téhle situaci. Kopec pro sjezdy je krásný, bude se na něm dobře jezdit. Ale máme v týmu holky, které jezdí hodně rychle, a jaký by mělo smysl, abych skončila zase v páté bráně?" nechala svůj start v pátečním super-G otevřený.