Peking (od našeho zpravodaje) - V rozhovoru přemýšlel, co bylo na hře českého týmu špatně.

Dá se najít příčina porážky?

Ze střídačky mi přišlo, že jsme začali docela dobře. Nevím, jak to vypadalo seshora. První gól, který jsme potřebovali my, ale dali Dánové. Pak dostali šanci z nájezdu. My jsme se snažili, stálo to ale poměrně dost sil. Nějaké šance jsme měli, ale něco nám chybí. Hlavně přesilovky byly špatné. Proti takovému týmu musíme při početní výhodě něco dát. Musíme si pomoct, což se nestalo.

Foto: Bruce Bennett, Reuters Gólman Dánů Sebastian Dahm inkasuje po střele Romana Červenky.Foto : Bruce Bennett, Reuters

Co bylo při početní výhodě špatně?

To asi nedokážu takhle říct, musím se podívat na video. Možná jsme si nedali dobrou finální přihrávku. Chtěli jsme využít dobré střely Davida Krejčího. Chtěli jsme, aby pálil, když to bude mít volné. Škoda, bohužel.

Český tým v olympijské sezoně ještě nevyhrál. Nemohlo to být v hlavách?

Myslím, že ne, je to nový turnaj. Chtěli jsme jít pro vítězství a doufám, že to bylo vidět. Víte dobře, jaké to je proti takovým soupeřům. Když se dostanou do vedení, je to těžký. Ale to samozřejmě není žádná omluva. Góly jsme dát měli, měli jsme využít přesilovku. Ale už s tím nic neuděláme. Musíme se připravit na Švýcary.

Ledový Peking: Patrik Eliáš o Švýcarsku, příštím soupeři Česka.Video : Sport.cz

Vašemu individuálnímu výkonu se nedalo nic vytknout. Přispěla k tomu i role kapitána? Stačil jste si céčko na olympijském dresu užít?