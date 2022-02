Peking (od našeho zpravodaje) - „Věděli jsme, že úvod turnaje nebude jednoduchý. Hráli jsme po delší době. Nic horšího než pustit Dány rychle do vedení, se nám ale asi stát nemohlo, souhlasím," krčil rameny třicetiletý bek po zápase. „Přitom bych neřekl, že se na nás nepovedený úvod podepsal. Tlačili jsme se do brány, měli jsme šance. S takhle urputným soupeřem ale není nic příjemného dotahovat ztrátu. Bohužel se nám to nepovedlo," mrzelo někdejšího hráče Plzně.

Jak sám viděl situace, v nichž Pešánův tým inkasoval? „Před prvním gólem jsem úplně vyhazovat nechtěl. Viděl jsem našeho hráče ve středu a byla to bohužel spíš přihrávka. Musím se na to podívat. A faul, po němž padl z nájezdu druhý gól... Asi jo, dal se písknout. V dnešním hokeji se takové zákroky pískají. Bohužel. Dával jsem přihrávku, soupeř mi do ní sáhnul a jel sám na bránu," rozebíral klíčové situace, v nichž se rodil dánský triumf.