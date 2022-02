„Hodně mě to mrzí. Jednak z pohledu běžných věcí jako je fungování na trénincích a také si přes věkový rozdíl sedíme. Když je sranda, nebo jsme naštvané, můžeme to sdílet," vypráví 32letá Kučerová. „V Soči jsem byla s Andreou Zemanovou, v Pchjongčchangu sama, tak to bylo takové smutnější," porovnává.

„Bylo by fajn to vylepšit zase o deset, i když by to byla brambora," usměje se. „Ale chci minimálně do semifinále a tam bojovat o finále, jinak by nemělo cenu tam jezdit," ví.