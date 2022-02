Peking (od našeho zpravodaje) - Účastník ZOH 2010 a 2014 Krejčí strávil po pozitivním testu na pekingském letišti den a půl v samoizolaci, ta ale díky dvěma negativním potvrzujícím odběrům skončila. A tak v sobotu večer může v dějišti her vyjet poprvé s týmem ke společnému tréninku.

To samé platí i o obránci Janu Ščotkovi, jenž figuruje na seznamu zatím tří náhradníků. Stejně jako Krejčí i on měl po příletu do Pekingu pozitivní nález, následné dva konfirmační testy ale vyšly negativně, jak už během pátku informovalo vedení hokejové reprezentace.