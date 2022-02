Ledecké gratulovali také předsedové některých koaličních stran. "Jízda z kopce je disciplína, to každý známe, mít obě nohy na jednom prkně to už je výzva, ale to jak to umí Ester Ledecká, je něco úplně neuvěřitelného," poznamenal lidovecký šéf Marian Jurečka.