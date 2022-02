"Velmi litujeme toho, že se hanbok objevil mezi kostýmy čínských menšin na zahajovacím ceremoniálu zimních olympijských her v Pekingu," napsala dnes na svém facebookovém profilu poslankyně korejské vládnoucí strany I So-jong s odkazem na ženu oblečenou v bílém topu a růžových šatech, která na ploše stadionu spolu s dalšími nesla čínskou vlajku. "Není to poprvé, co Čína představila korejskou kulturu, jako by byla její vlastní," uvedla s tím, že to může zkomplikovat diplomatické rozhovory obou zemí.