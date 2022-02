Měl tři dny na to, aby se z nepovedeného vystoupení oklepal. „Na jednu stranu bych chtěl mít závod co nejdřív po tom pokaženém. Na druhou je fajn mít klid na nějakou práci a dát se dohromady," přemítal.

V aktuálním rozpoložení ho ani nikterak netíží role obhájce stříbra. „To jsou čtyři roky. Tady je jiná olympiáda, jiní soupeři, nemá cenu se upínat k tomu, že když jsem byl tehdy ve sprintu druhý, teď to přijde zase," vyprávěl 31letý Krčmář.

V sezoně ani při sprintech nezáří. Kromě 15. místa v Östersundu už byla jeho nejlepším výsledkem 30. příčka v Oberhofu. „Tady to musím pojmout jako ve svěťáku a vlétnout do toho. Tam když necháte deset sekund na ležce, je to obrovské penzum času. Musí tam být nějaký zdravý risk," předsevzal si.