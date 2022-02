Hodinu před závodem foukal na sjezdovce The Rock vítr o rychlosti 25 kilometrů za hodinu s poryvy až 40 kilometrů za hodinu na vrcholu kopce a pořadatelé rozhodli o odkladu. Podle aktuálních informací by sjezd měl ve 4:30 skutečně začít, osm minut před tímto termínem by se měl na trať vydat předjezdec. Ženský sjezd by tak neměl potkat stejný osud jako mužský závod, který byl 6. února kvůli větru přeložen na následující den.