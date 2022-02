„Rozjížďky trojky jsem poctivě studovala. Myslela jsem, že to je pro Martinu dobrý los, ale Kanaďanka bohužel v průběhu závodu začala zpomalovat. A to pro Martinu byla nevýhoda, neměla vedle sebe soupeřku, se kterou by se mohla tahat o vítězství. Poslední dva páry byly naopak vyrovnanější, jely spolu a jejich výkon byl nakonec velmi dobrý," hodnotila Erbanová v živém vstupu ze Švédska , kde má hokejové angažmá.

Co vlastně znamená odstup 1,7 sekundy, který Sáblíkovou dělil od medaile? „V dnešním rychlobruslení je to poměrně hodně. Martina závod rozjela dobře, na konci to ale bohužel nestačilo. Jela ten závěr sama, chyběl někdo, kdo by ji trochu potáhnul. Určitě to byla jedna z věcí, která závod hodně ovlivnila," říkala devětadvacetiletá rodačka z Vrchlabí.