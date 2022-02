Nejen sami závodníci si asi začátek vrcholu roku představovali jinak. „Byl to dramatický závod, vítr si s podmínkami hodně hrál. A poslední kolo, to bylo hodně velké drámo," hodnotila Soukalová s úsměvem průběh závodu v sobotním vysílání Ledového Pekingu .

Světová šampionka má sama doma olympijské stříbro ze smíšené štafety ze Soči. A z vlastní zkušenosti tak ví, že úspěch v týmovém závodu může být pro členy reprezentace dobrým motivačním faktorem před individuálními závody. Nesáhli trenéři vedle už v samotné nominaci, když poslali na trať olympijského debutanta Karlíka? „Vlastně mě to nepřekvapilo. Možná bych to z pohledu trenéra udělala stejně," přemítala.

A ve vysílání mimo jiné přiznala, že jí u závodu pořádně svrběly dlaně. „Ohromně. Kdybych věděla, co mě v následujících letech (po ukončení kariéry) čeká, tak bych tam byla do padesáti. Někdy mi to opravdu chybí. A lidé se mi smějí, protože doma při sledování dělám pohyby za biatlonisty. Nedá se s tím přestat, jsem za ně strašně nervózní, různě se pohupuju a posunuju je po trati," vyprávěla.