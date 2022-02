Hodně mě mrzel slopestyle. Tady jsem spokojená. Je těžké dát všechno na jednu kartu a spoustě lidem se to nepovedlo. Třeba Jamie Andersonová, na minulé olympiádě druhá, a taky z kvalifikace nepostoupila. Někdy to holt vyjde a někdy ne. Ale samotný závod v těch industriálních kulisách byl skvělý. Bylo krásné počasí a nahoře z věže je parádní výhled. Peking jak na dlani. (směje se)

Bohužel ano. Při prvním skoku jsem měla v plánu backside 900, ale zbytečně jsem se vystresovala. Spadla jsem na blbosti, na které jsem už dávno nespadla, je to trik, který mám fakt naskákaný na sto procent. Takže došlo na improvizaci a šla jsem víc na jistotu s tím, že by mi to mohlo s těmi triky (backside 720 a frontside s chycením 720) vyjít.

Skákání tady zas tolik extra není. Nějakých sedm skoků v tréninku, tři v závodě. Není to taková hrůza. Člověk dokáže naakumulovat energii. Je to trošku show, a tak se do poslední chvíle snažíme ukázat to nejlepší, co umíme.