Tomášek, který odletěl do Číny v neděli, odešel do Chabarovsku před touto sezonou z pražské Sparty. Ve svém premiérovém ročníku v KHL zaznamenal ve 47 zápasech devět branek a 12 asistencí. Pětadvacetiletý útočník je druhým nejproduktivnějším hráčem Amuru, který figuruje v tabulce Východní konference na devátém místě, dva body od postupové osmičky do play off.